'Türkiye'deki nane üretiminin yüzde 80'i Nizip'te yapılıyor' HER mutfakta yer alan, şeker, sakız ve ilaç sanayisinde de kullanılan nanenin yüzde 80'i fıstık diyarı olan Gaziantep'in Nizip ilçesinde üretiliyor.

Fıstık ile özdeşleşen Gaziantep'te, en çok fıstık üretiminin yapıldığı ilçe olan Nizip, nane üretimi ile de dikkat çekiliyor. Türkiye'deki nane üretiminin yüzde 80'inin yapıldığı Nizip'te, üreticiler üretim alanlarını genişleterek ihracata yönelmeyi planlıyor. Hasadına başlanan nanenin yılda 4 kez ürün verdiğini belirten çiftçiler, nane üreticisinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Nizip'te yüzlerce çiftçi hasadını yaptıkları naneyi ilk etapta geniş alanlarda veya fıstık ile zeytin ağaçlarının altında kurumaya bırakıyor. Bir hafta süren kuruma işleminin ardından nane, bu kez çöp ve yapraklarından ayrılıyor ve elekten geçirilerek içindeki tozdan arındırılarak aracılara teslim ediliyor. İşletmelerde paketlenen nane, baharatçılar ile marketlere ulaştırılarak tüketiciye sunuluyor.ÜRETİCİ DESTEK İSTİYORNizipli üreticiler ise fıstık dışında ektikleri nanenin hasadına başladıklarını söyledi. Nem ve rutubetli ortamda rengi karardığı için farklı bölgelerde ekimi yapılmayan nanenin Nizip ağırlıklı üretildiğini anlatan çiftçilerden biri, "Türkiye'de rengi ve kokusu ile herkesin beğenisini kazanan nanenin üretiminin yüzde 80'i Nizip'te yapılıyor. Geriye kalan kısmı da Karkamış ilçesi ile Şanlıurfa'nın Birecik ve Suruç ilçesinde yine Nizipli çiftçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Dönüm başına 130 ile 150 kilo arası hasat yapıyoruz. Hasadını yaptığımız naneyi kuruttuktan sonra çöp ve yapraklarından ayırıp, ince elekten geçirerek tozdan da arındırıp, tüketiciye ulaştırmak üzere aracılara veriyoruz" dedi.Çiftçiler, nanenin tarlada satış fiyatının 8 ile 9 TL arasında değiştiğini baharatçılarda kilosunun 25 TL'den, marketlerde ambalajlanan nanenin kilosunun ise çok daha yüksek fiyattan satıldığını anlatarak, "Biz nane üretiminin desteklenmesini istiyoruz. Bunun yanında da nanenin tarladan çıkışından sofraya ulaşana kadar süreçte denetlenmesini bekliyoruz. Nane üretiminde ciddi maliyet var ve üreticinin desteklenerek ve ürüne hakkı teslim edilerek değerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.'FISTIK GİBİ NANENİN DE MERKEZİYİZ'Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip'in tarıma yaptığı katkı ile bölgede fıstık, zeytin ve nanenin üretim merkezi konumunda olduğunu söyledi. Fıstık üretiminin yanı sıra ilçede geniş alanlarda nane ekimi yapıldığını belirten Mehmet Sarı, "Son yıllarda ilçemizde yoğun şekilde nane üretimine başlandı. Nizip nanesi Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 80'inden fazlasını karşılıyor. Civar illerde yapılan üretimlerle bu oran yüzde 95 oluyor. Nizip nanesini ön plana çıkaran kendine has aroma, tadı ve kurutulmasından kaynaklanıyor. Nane hasadından sonra fıstık ağacı dalları altında gölge ortamında kurumaya bırakılıyor. Burada nanenin kendine has rengi oluşuyor" dedi.İHRACATA YÖNELECEĞİZGeçen yıl Türkiye'de 16 bin tonun üzerinde nane üretildiğini ve bunun yüzde 80'lik kısmının Nizip'te yapıldığını anlatan Sarı, hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi. Bölgede nane üretimi yapan çiftçileri kurulacak kooperatif çatısı altında toplamaya yönelik girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Sarı, şöyle konuştu: "Biz yerel yönetim olarak kooperatifleşme ile nane üreticilerini tek çatı altında toplayıp; üretiminden satış ve pazarlanmasına kadar her alanda çiftçimizin yanında yer alıp ürünün hak ettiği değeri alması için çalışacağız. Yakın zamanda yapacağımız girişimle çiftçilerimiz ile bu güzel çalışmaya imza atacağız. Özellikle son dönemdeki koronavirüsle mücadelede nane vazgeçilmez konumuna geldi. Kendine has tadı ve yapısıyla nane birçok hastalığın tedavisinden kullanılıyor. Nane; baharat sanayisinin vazgeçilmezi ve ilaç endüstrisinde kullanılıyor. Son yıllarda ihracatı da gerçekleşiyor. Bölgemizdeki ticaret erbabımızın ihracatından elde edilen rakamlar her geçen gün artıyor. Biz çiftçiyi tek çatı altında toplayarak güçlerini birleştirerek daha sağlıklı şartlarda ekim yapmalarını ve elde edilen ürünün ihracatını gerçekleştirerek nanenin hem dünyaya ulaşmasını hem de çiftçinin gelirinin artmasını sağlamayı planlıyoruz."

Gaziantep'teki baharat satıcıları kilosu 25 lira olan naneye hem kentte yaşayanların hem de kenti ziyarete gelenlerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

