: Türkiye'deki mülteciler sınıra doğru yola çıktı

28.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için "açık kapı politikası'" uygulayacağı haberini duyan göçmenler sınır kapılarında toplanmaya başladı. Pek çok kişi İstanbul otogarından Edirne'ye doğru yola koyuldu. Çanakkale ve İzmir sahillerinde de göçmenlerin toplandığı bildirildi.

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