Türkiye'deki mülteciler sınıra doğru yola çıktı
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Türkiye'deki mülteciler sınıra doğru yola çıktı

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için "açık kapı politikası'" uygulayacağı haberini duyan göçmenler sınır kapılarında toplanmaya başladı.

28.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46

'nin 'ya geçmek isteyen göçmenler için "açık kapı politikası'" uygulayacağı haberini duyan göçmenler sınır kapılarında toplanmaya başladı. Pek çok kişi otogarından 'ye doğru yola koyuldu. Çanakkale ve İzmir sahillerinde de göçmenlerin toplandığı bildirildi.



Haber Videosu

: Türkiye'deki mülteciler sınıra doğru yola çıktı
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