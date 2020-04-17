Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerini öven videoyu yayınlayan yerleşik Fransız Ghazli Açıklaması
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Adem Murat Yücel, Antalya, Türkiye, Alanya, Güncel

Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerini öven videoyu yayınlayan yerleşik Fransız Ghazli Açıklaması

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini öven videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fransız Mourad Ghazli, Türkiye'de her şeyin çok güzel olduğunu söyledi.

17.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:20
Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerini öven videoyu yayınlayan yerleşik Fransız Ghazli Açıklaması

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini öven videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayan Fransız Mourad Ghazli, Türkiye'de her şeyin çok güzel olduğunu söyledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki yerleşik yabancı Mourad Ghazli beraberindeki Angela Riff ile İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

Ghazli, salgınla mücadelede süper güç olduklarını belirten ülkeler de dahil herkesin Türkiye'nin gerisinde kaldığını ifade etti. Böyle bir dönemde Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Ghazli, "Burada sağlıkla, huzurla yaşayabiliyorsak belediyenin payı da çok büyük. Hala herkese ücretsiz maske dağıtılıyor, her yerde dezenfektan bulmak mümkün. Yaşlıların evlerine kadar gidilip yardım ediliyor, ekmek dağıtılıyor. Burada her şey çok güzel. Başkanımızı bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederiz" dedi.

Ghazli ve Riftf'e paylaşımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Yücel ise Türkiye'deki durumu anlatan paylaşımın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin şu anda virüs salgınıyla en iyi mücadele eden ülke konumunda olduğunu vurgulayan Yücel, "Her fırsatta, her platformda söylediğimiz bir şey var, Alanya dünyanın en güvenli en huzurlu ve en mutlu

insanlarının yaşadığı, çok dinli çok dilli bir kent. Bizim en büyük amacımız bu durumu

sürdürebilmek ve geliştirebilmek." diye konuştu.

Alanya ilçesinde yaşayan Mourad Ghazli, 10 Nisan'da market alışverişi sırasında çektiği görüntülerle Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesini övmüş, sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: AA

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