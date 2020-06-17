Türkiye'deki İş Yapma Kültürü ile ABD'deki Arasında Ne Gibi Farklar Var? Custoom Kurucu Ortağı Sarper Erkılınç, Türkiye'deki iş yapma kültürüyle ABD'deki arasında ne gibi farklılıklar olduğunu açıkladı.

Custoom Kurucu Ortağı Sarper Erkılınç, Türkiye'deki iş yapma kültürüyle ABD'deki arasında ne gibi farklılıklar olduğunu açıkladı. Erkılınç, Amerika'daki iş görüşmelerinde, Türkiye'de olduğu gibi çay-kahve ikram etme, el sıkışma, arkadaş olma gibi şeylerin olmadığını belirterek akreditasyon sürecinin daha çok online olarak yürütüldüğünü söyledi. Firmaların web sayfası, satış opsiyonları, online tanıtım broşürleri, PDF broşürleri gibi içeriklerin hepsine sahip olmaları ve bunları etkili kullanmaları gerektiğini belirtti.

Yurt dışında ticaret yapma biçiminin Türkiye'den farklı olduğunu bu yüzden online sisteme hakim olmak gerektiğini vurgulayan Erkılınç, "Türkiye'de KOBİ ve KOBİ düzeyindeki birçok firmanın kendilerini ve yaptıkları işleri ifade edebileceği bir web sayfası yok. ABD'de bunlar yoksa varlığınız yok" dedi. Genel olarak ABD'de ticaretin nakit döndüğünü, çek ve benzeri yöntemlerin kullanılmadığını bu nedenle Türk iş adamlarının ABD'ye çok hızlı uyum sağlayacağını belirtti.