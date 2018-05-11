Türkiye'deki Iraklı Seçmenler Sandık Başında

Samsun'da yaşayan Irak vatandaşları, 12 Mayıs'ta ülkelerinde gerçekleştirilecek genel seçimler için Atakum ilçesinde kurulan 7 sandıkta oy kullandı.

Atakum'oa bir binanın girişinde kurulan 7 sandıkta dünden itibaren oylarını kullanmaya başlayan Iraklı seçmenler, bugün 18.00'e kadar oy kullanabildi.

Iraklılar, oy pusulasının bitmesinden endişe ederek zaman zaman sandık sorumlularıyla tartıştı, yaşanan gerginliğe polis müdahale etti.

Polis, oy kullanılan binanın bulunduğu Lozan Caddesi'ni kısmi olarak trafiğe kapattı. Çevik Kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi alarak oy kullananların birbirleriyle tartışmalarına izin vermedi.

Seçimler için Samsun'daki 5 bin 300 Iraklının oy kullanma hakkı bulunduğu öğrenildi.