Türkiye'deki insani yardım kuruluşları Yemen'de binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
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Türkiye'deki insani yardım kuruluşları Yemen'de binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Türkiye'deki insani yardım kuruluşları Yemen'de binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Türkiye'deki bazı insani yardım kuruluşları, Kurban Bayramı'nda Yemen'deki binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Türkiye'deki bazı insani yardım kuruluşları, Kurban Bayramı'nda Yemen'deki binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Yemenli sivil toplum örgütü İnsana Erişim Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den insani yardım kuruluşlarının Kurban Bayramı'nda Yemen'in farklı illerinde, 1000'in üzerinde büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan kestiği belirtildi.

Açıklamada Türk Kızılay, Deniz Feneri, Sadakataşı, Vefa, Cansuyu, Yedi Başak ve Bonyan derneklerinin aracılığıyla Aden, Ebyen, Hacce, Hadramevt ve Marib illerinde 9 bin aileye; yaklaşık 52 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldığı ifade edildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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