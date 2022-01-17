"Türkiye'deki İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor" - Haberler
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"Türkiye'deki İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Uzakdoğu ve Avrupalı rakiplerine karşı İngiltere pazarında büyük bir başarı sağlayan Türk ambalaj imalatçıları çalkantılı döviz ortamında ayakta kalmaya çalışıyor.

Uzakdoğu ve Avrupalı rakiplerine karşı İngiltere pazarında büyük bir başarı sağlayan Türk ambalaj imalatçıları çalkantılı döviz ortamında ayakta kalmaya çalışıyor. İngiltere'deki ithalatçılarsa Türkiye'den son dönemde bu nedenden dolayı bitmiş ürün gelmemesinden şikayetçi

Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

 Türkiye'de 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi
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