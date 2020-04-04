Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki - Haberler
Türkiye, Afrika, Güncel

Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

SPOR Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepkiUmar Bu saf ırkçılıktırDiomande Afrika laboratuvar değil, Afrika'ya saygı duyunTalbi Bu ırkçılığı hep beraber...

04.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:48
Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

SPOR Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki

Umar Bu saf ırkçılıktır

Diomande Afrika laboratuvar değil, Afrika'ya saygı duyun

Talbi Bu ırkçılığı hep beraber yenmeliyiz

Kayode Afrika'daki insanlar deney faresi değil

Koita Afrika'ya giderek istediğinizi yapamazsınız

Uğur DEMİRKIRDI - Ercan ATA - Serhan TÜRK - İbrahim ALİOĞLU - Çaykur Rizerspor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla Aşı Afrikalılar üzerinde denensin sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.

Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, Fransa'nın LCI kanalındaki canlı yayına katıldı ve tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının koronavirüs hastalarında denenmesi hakkında yorum yaparak, araştırmaların Afrikalılar ve hayat kadınları üzerinde denenmesine yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

Didier Drogba, Demba Ba ve Samuel Eto'o gibi yıldız isimlerin tepkisiyle Mira ve Locht ikilisine tepkiler çığ gibi büyürken, Süper Lig'in Afrikalı futbolcuları da tepkilerini dile getirdiler.

UMAR BU SAF IRKÇILIKTIR

Rizespor'un Nijeryalısı Aminu Umar, yapılan açıklamanın ırkçılık olduğunu belirtirken, Öncelikle umarım herkes iyidir ve aileniz güvendedir. Lütfen evde kalın, bol su için ve ellerinizi yıkamaya özen gösterin. Dışarıya çıkarsanız da maske takın çünkü en önemlisi de bu. Sosyal medyada aşı testlerinin Afrika'da yapılması gerektiğinden bahsediyordu. Neden Neden Afrika'da test ediyorsunuz Bu ırkçılıktır, saf ırkçılıktır. Dünyada Afrika'da olduğundan daha fazla vaka var. Afrika'da test yapmanın bir mantığı yok. Bu saçmalığı ve ırkçılığı durduralım dedi.

DIOMANDE AFRİKA LABORATUVAR DEĞİL, AFRİKA'YA SAYGI DUYUN

Yeşil mavili ekibin Fildişili orta saha oyuncu Ismael Diamonde, Afrika'nın deney tahtası olmadığını söyleyerek, Herkese selamlar, inşallah iyisinizdir. Boynumdaki madalyonu görüyorsunuzdur. Burası benim kıtam, bütün hayatım burası. Burada annem doğdu, dedem doğdu, Afrika benim için gurur verici bir yer. Sosyal medyada Afrika'da bazı aşıların Afrikalılar üzerinde denenmesini istiyorlarmış. Buna artık dur demek lazım. Afrika bir deney tahtası değildir. Bunu duymak çok ağrıma gitti. Afrika bir oyun parkı değildir. Afrika ebeveynlerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yaşadığı yerdir. Televizyona çıkıp Afrika hakkında böyle konuşmak çok büyük bir saygısızlıktır. Normal bir şey değildir. Sömürgeciliği yaşadık fakat unutmadık. Şu an Afrika inşa ediliyor. Afrika'ya yardım edemiyorsanız en azından üstüne tükürmeyin. Afrikalılar hayvan değildir. Bugün bu insanları duyunca tahminim insanların zihniyeti değişmedi. Bu konu için bu videoyu çektim. Afrika laboratuvar değil, Afrika'ya saygı duymanız lazım, onlar da insan açıklamasında bulundu.

TALBI BU IRKÇILIĞI HEP BERABER YENMELİYİZ

Karadeniz temsilcisinin Tunuslu futbolcusu Montassar Talbi, Bu videoyu birkaç gün önce söylenen, çok ağır ve yaralayıcı sözlere tepki için çekiyorum. Bu videoyu çekme nedenim, 2020'de bu kadar kötü sözlerin Fransız kanallarında söylenilmiş olması, Afrika'nın büyük bir laboratuvar olmasına ve insan hayatının önemsiz olduğu ve deneme tahtası olduğumuzu söylemeleri. Bildiğiniz gibi bu virüs herkese bulaşabilir. Din, ırk fark etmeksizin Allah katında bütün insanlar eşittir, her can Allah katında eşittir. Bu insanlık dışı ve ırkçı söylemlere karşı susmamamız lazım. Bu soruna bir son vermek lazım ve hep beraber bu ırkçılığı yenmemiz lazım şeklinde konuştu.

KAYODE AFRİKALI İNSANLAR DENEY FARESİ DEĞİL

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode açıklamayı sert bir dille eleştirirken, Afrika bir laboratuvar değildir. Afrikalı insanlar da deney fareleri değildir. Testleri kendi üzerinizde test yapın şeklinde konuştu.

KOITA AFRİKA'YA GİDEREK İSTEDİKLERİNİZİ YAPAMAZSINIZ

Kasımpaşa'nın Gineli forveti Fode Koita ise, Afrika'da her istediğinizi yapamazsınız derken, Şok oldum, hayal kırıklığına uğradım. Dünya delirmeye başladı. Doktorlar televizyonlara çıkarak saçmalıklarını anlatıyorlar. Hiç anlamı olmayan şeyler. Biz sesimizi duyurabilen profesyonel futbolcular olarak dik durmalı ve gerçekleri söylemeliyiz. Sosyal medyada neler olduğuna baktım. Fransız televizyonuna konuşan deli doktor hakkında birçok kişi paylaşımda bulundu. Sadece bir parçasını izledim. Beni tamamen şok etti. 2020 yılında böyle şeyler nasıl söylenebiliyor Afrikalılar ve futbolcular olarak dik durmalı, konuşmalıyız. Bunu durdurmalıyız, böyle devam edemeyiz. Bizler insanız, Afrika'ya giderek istediğinizi yapamazsınız, istediğiniz testleri yapamazsınız. Bir şey denemek istiyorsanız kendi üzerinizde deneyin, belki aileniz üzerinde de denemek istersiniz. Her ne istiyorsanız bilmiyorum ama onu yapmaya çalışmayın. Eşimle ve bu güzel kıtadan insanlarla görüştüm, doğru bildiğimizi yapmalıyız. Birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini düşündük. Kimsenin bizi öldürmesine izin veremeyiz. Ölüm kelimesini kullanmak çok güçlü bir ifade ancak aptalca şeyler kimse deneyemez. Bunu denemek istiyorsanız Avrupa'da deneyin, orada daha fazla insan ölüyor. Aşının etkisi ortaya çıkarsa biz daha sonra Afrika'da kullanırız. Evde ve güvende kalmalıyız. Allah bize yardım etsin, bizi korusun inşallah diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Tamer Tuna Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Türkiye'deki futbolculardan Aşı Afrikalılar üzerinde denensin açıklamasına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 10:48:21. #1.15#
title