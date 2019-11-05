Türkiye'deki fuarları ziyaret eden yabancıların sayısı yüzde 21 arttı

05.11.2019 10:24

Türkiye'de 2018 yılında düzenlenen 499 fuar toplam 22,8 milyon ziyaretçi ağırladı. Fuarlara katılan yabancı ziyaretçilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 714 bine ulaştı. Fuarların dijital ortama taşınmasıyla birlikte özellikle yabancı ziyaretçi sayısının ve fuar temelli ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.



Türkiye coğrafi konumunun avantajı, ulaşım imkanları ve fuarcılık alanındaki deneyimiyle yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini derleyen online fuar platformu ExpoValley'e göre, Türkiye'de 2018 yılında düzenlenen 499 fuarı, toplamda 22 milyon 854 bin kişi ziyaret ederken bunların 714 binini yabancı ziyaretçiler oluşturdu. Bir önceki yıla göre yabancı ziyaretçilerin sayısında ise yüzde 21'lik bir artış yaşandı. Yabancılar en büyük ilgiyi mobilya fuarlarına gösterirken, 2018 yılında düzenlenen 13 mobilya fuarını toplamda 85 bin 163 yabancı ziyaret etti. Yabancıların en çok ziyaret ettiği diğer fuarlar ise 54 bin 677 yabancının ağırladığı ev tekstili ve halı fuarları ile 45 bin yabancının katıldığı gıda fuarları oldu.



"Ziyaretçiler fuarlara gitmeden de dolaşabilecek"



Fuarlara katılan yabancıların, katılımcı firmalar için oldukça değerli olduğunu belirten ExpoValley'in kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, "Yabancıları ülkemizde düzenlenen fuarlarda ağırlamak oldukça kıymetli. Fuarlarda yerini alan ve ürettiği ürünü ya da hizmeti tanıtan yerli firmalar için yabancı katılımcılar büyük potansiyel taşıyor. Ancak fiziki sınırlar ve maddi yetersizlikler bu yabancıların fuarlara gelmesinin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. ExpoValley olarak fuarları herhangi bir sınırlamanın olmadığı dijital ortama taşıyarak tüm engelleri kaldırmayı hedefledik. Yabancıların da dijital ortamdaki bu fuarları çok daha kolay bir şekilde ziyaret etmesi, fuara katılan firmalara da büyük fayda sağlayacak" dedi.



"Dijital fuarlar ile Türkiye 5 senede yabancı ziyaretçi sayısını 2 katına çıkarabilir"



ExpoValley sayesinde ziyaretçiler ve katılımcı firmalar için online bir fuar kurguladıklarını söyleyen Yusuf Yenitürkoğulları, "ExpoValley, fuarlarda ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen firmalarla, ziyaretçiler arasında online bir köprü kuruyor. Platform üstünden sunduğumuz canlı çeviri ve özel konferans özellikleriyle, hem katılımcılar hem de ziyaretçilerin fuarlarda ihtiyacı olan tüm noktalarda uçtan uca destek oluyoruz. Sektörel anlamda ciddi getirileri olan fuarların dijital ortamda ihracatçı şirketlere büyük katkı sunacağını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışında düzenlenen bir fuarı ziyaret etmenin maliyeti de kişi başı 2 bin, 5 bin dolar arasında değişiyor. Bu noktada dijital fuarlar hem ziyaretçilere hem de şirketlere yüzde 90'a varan maliyet avantajı sunmanın yanı sıra Türkiye'deki fuarlara katılan yabancı sayısının 5 senede ikiye katlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA