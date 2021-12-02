Türkiye'deki en büyük insani yardım programına AB'den 325 milyon avroluk destek

ANKARA - Avrupa Birliği tarafından, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sosyal Uyum Yardımı projesine 325 milyon avro destek.

Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde AB fonlarıyla yürütülen SUY programının 2023 yılına kadar devamı için önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda Avrupa Birliği 2023 yılının başına kadar 325 milyon avroluk destek sağlayacak.

Türkiye şuanda dünyada ki en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. SUY programı KızılayKart aracılığı ile 2016 yılından bu yana aylık nakit yardımlar ile ailelerin yemek, kira, ulaşım ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyor.

Avrupa Birliğinin SUY projesine desteği 2023 yılının başına kadar devam edecek. Halihazırda, mülteci aileler kişi başı aylık 155 TL alıyor. Nakit desteği sağlanarak, ihtiyaçlarını karşılama konusu ailelere bırakılıyor, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlıyor. Türkiye'nin kendi yardım sistemi ile uyumlu olan nakit yardımı, şu anda ülkedeki kırılgan mülteci nüfusun üçte birini destekliyor.