Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 57'sine göre "siber zorbalık" çocuklar için öncelikli sorun

"Sorumlu Dijital Ebeveynlik" anketine göre, Türk ebeveynlerin yüzde 57'si siber zorbalığın çocuklarıyla ilgili endişeler söz konusu olduğunda en büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiriyor.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki çocukların yüzde 20'si siber zorbalıkla karşılaşıyor, bu durumdan etkilenen birilerine şahit oluyor veya bizzat kendisi zorbalık yapıyor. Bu etkileyici oran, ebeveynleri bu duruma dur demek için düşünmeye itiyor. Türk ebeveynlerin yüzde 57'si siber zorbalığın çocuklarıyla ilgili endişeler söz konusu olduğunda en büyük endişe kaynağı olduğunu dile getiriyor. Ancak tüm ebeveynler bunun farkında değil. Türkiye'deki ebeveynlerin yüzde 31'i çocuklarıyla internet etiğini tartışmazken, dörtte biri internetteki güvenlik kurallarını konuşmuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Network Çocuk Güvenliği Başkanı Andrey Sidenko, internette ebeveynler için her zaman belirli bir tehdit ortamı olduğunu vurgulayarak, "Her çocuk ailesine siber zorbalıktan bahsetmediği için bu tehdit genellikle görünmez kalıyor. Anketimize göre, ebeveynlerin yüzde 23'ü internette bir şeyin çocuklarını tehdit ettiğini düşünürken, yüzde 18'i bunu ne olduğuna cevap vermekte zorlanıyor ve konu hakkında yeterince iletişim kuramıyor. Bunlar oldukça rahatsız edici rakamlar." ifadelerini kullandı.

Çocuğun siber zorbalıktan korunması için Kaspersky şu önerilerde bulunuyor:

"Çocuklarınızın çevrimiçi yaşamına daha fazla dahil olun. Onlarla sosyal medya platformlarında arkadaş olun, sosyal medyadaki modern trendler ve eğilimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim kurun. Çevrimiçi deneyimlerini tartışmak için çocuğunuzla düzenli olarak sohbet edin. Herhangi bir endişesi olduğunda size danışabileceklerini hissettiren bir iletişim stratejisi oluşturun. Çocuğunuzun davranışındaki değişikliklerin farkına varın. Daha izole hale gelip gelmediklerini ve okuldaki performanslarını gözlemleyin. Bunu izlemek için gerekirse okulla bağlantı kurun. Çocuğunuzun dijital yaşamına daha başarılı ve daha verimli bir şekilde bakmak için Kaspersky Safe Kids gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu