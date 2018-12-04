Türkiye'deki Doğal Gaz Abone Sayısı Bir Yılda Yüzde 8,8 Arttı

Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısında artış görüldü. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin hazırladığı rapora göre; doğal gaz abone sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,84 artarak, 14 milyon 878 bin 47 oldu.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği, doğal gaz tüketimine yönelik veriler açıkladı.

Kuruluşun hazırladığı rapora göre;Türkiye'deki toplam doğal gaz abone sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8,84 artarak 14 milyon 878 bin 47 oldu.

Aynı dönemde abone sayısında 1 milyon 152 bin 282, serbest tüketici sayısında ise 55 bin 575 artış olduğu belirtildi.

Eylülde doğal gaz tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 milyar 306 milyon metreküp oldu.

2017'nin eylül ayına göre doğalgaz ithalat miktarı da yüzde 11 azalarak 3 milyar 281 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Eylülde Rusya, Azerbaycan, İran, Cezayir ve Nijerya en çok doğalgaz ithal edilen ülkeler oldu.