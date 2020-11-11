Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler de ağaçlandırma seferberliğine katıldı

Türkiye'deki diplomatik temsilciler Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında ülke genelindeki fidan dikme etkinliğine katıldı.

Türkiye'deki diplomatik temsilciler Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında ülke genelindeki fidan dikme etkinliğine katıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık ev sahipliğinde yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı #COP26'ya 1 yıl kala, Türkiye'nin 11 Kasım #MilliAğaçlandırmaGünü'ne bir katkı da bizden. Geçen yıl aynı gün diktiğimiz fidanlara yeni arkadaşlar getirdik!" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater da Twitter hesabındaki paylaşımında Milli Ağaçlandırma Günü için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın hediye ettiği zeytin ağacını diktiğini belirterek, "Umarız ki bu ağaç, Birleşik Krallık - Türkiye ikili ilişkileriyle birlikte büyüyüp gelişsin." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle başkonsolosluk bahçesinde zeytin ağacı dikme töreninin düzenlendiği kaydedildi.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed de "Somali" ismini verdiği ağacın dikim fotoğrafını paylaşarak "Geleceğe Nefes" kampanyasının bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan