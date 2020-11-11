Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler de ağaçlandırma seferberliğine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler de ağaçlandırma seferberliğine katıldı

11.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:08
Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler de ağaçlandırma seferberliğine katıldı

Türkiye'deki diplomatik temsilciler Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında ülke genelindeki fidan dikme etkinliğine katıldı.

Türkiye'deki diplomatik temsilciler Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında ülke genelindeki fidan dikme etkinliğine katıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık ev sahipliğinde yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı #COP26'ya 1 yıl kala, Türkiye'nin 11 Kasım #MilliAğaçlandırmaGünü'ne bir katkı da bizden. Geçen yıl aynı gün diktiğimiz fidanlara yeni arkadaşlar getirdik!" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater da Twitter hesabındaki paylaşımında Milli Ağaçlandırma Günü için Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın hediye ettiği zeytin ağacını diktiğini belirterek, "Umarız ki bu ağaç, Birleşik Krallık - Türkiye ikili ilişkileriyle birlikte büyüyüp gelişsin." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle başkonsolosluk bahçesinde zeytin ağacı dikme töreninin düzenlendiği kaydedildi.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed de "Somali" ismini verdiği ağacın dikim fotoğrafını paylaşarak "Geleceğe Nefes" kampanyasının bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

İlgili Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğine katıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğine katıldı
Son dakika haberleri... Didim'de ağaçlandırma seferberliğine destek olundu
Son dakika haberleri... Didim'de ağaçlandırma seferberliğine destek olundu
'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu
'Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluşturuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Kamala Harris Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ezgi Mola Birce Akalay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Erol Bulut Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Bursa İstifa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler de ağaçlandırma seferberliğine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 18:11:23. #1.15#
title