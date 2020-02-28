Türkiye'deki diplomatik misyonlardan İdlib şehitleri için taziye mesajları

28.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:38

Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri, İdlib'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Twitter'dan "Bu sabah her şeyin yazılması anlamsız gelse de dost, kardeş ve NATO müttefikimiz olan Türkiye'ye başsağlığı dilerim." mesajını paylaştı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Türk askerlerinin şehit edilmesinden büyük üzüntü duyduk. Yaralılara acil şifalar ve hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter da "Türkiye'nin başı sağolsun. Taziyelerimizi ve acil şifalar dileklerimizi sunarız." paylaşımında bulundu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de yayımladığı taziye mesajında, "Şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Konseyinin, Türk kardeşlerinin daima yanında olduğunu vurgulayan Amreyev, "Bölgede en kısa sürede barış ve istikrarın sağlanmasını umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA