Türkiye'deki deprem İran'da hissedildi
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Türkiye'deki deprem İran'da hissedildi

Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde hissedildi.

Türkiye'deki deprem İran'da hissedildi
25.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:16

Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde hissedildi.

Depremin merkez üssü olan Van'ın Özalp ilçesinde yerel saatle 13.03'te meydan gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Hoy ilçesinin Kotur Beldesinde hissedildiği belirtildi. İran tarafından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, İranlılar Van'da meydana gelen depremi hissettiklerine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundular. İran'da geçtiğimiz Şubat ayında aynı bölgede meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler köylerinde ağır hasara neden olmuş ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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