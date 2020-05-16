Türkiye'deki Corona Virüs Cezalarının Yarısı Gaziantep'te Kesildi Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'de corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında kesilen cezaların yarısının Gaziantep'te kesildiğini duyurdu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'de corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında kesilen cezaların yarısının Gaziantep'te kesildiğini duyurdu.

Corona Virüs Cezalarının Yarısı Gaziantep'te!

Corona virüs'ün yayılmasının önüne geçebilmek ve salgını kontrol altında tutabilmek amacıyla zaman zaman 'sokağa çıkma yasağı' gibi çeşitli tedbirler alınıyor. Bu tedbirlere uymayanlar ise çeşitli cezalar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde birçok iş yerine ve şahısa ceza yazılmış durumda. Ancak tüm bu cezaların hemen hemen yarısının Gaziantep'te yazılmış olduğu ortaya çıktı. Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, corona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar 998 iş yeri ve 92 bin 714 kişiye toplamda 144.3 milyon TL ceza yazıldığını ve bu rakamın Türkiye genelinde yazılan cezaların yarısı kadar olduğunu duyurdu.

Valilik hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid 19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından 998 iş yeri ve 92.714 kişiye toplamda 144.3 Milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler devam edecek olup, salgın tehlikesini ortadan kaldırmak için lütfen kurallara uyalım."

Daha sert tedbirler alınmasını isteyen bir vatandaşa ise Vali Gül şu şekilde yanıt verdi:

"Türkiye'de toplam yazılan cezanın yarısını Gaziantep'te yazdık! Sizlere büyük iş düşüyor; bu paraları öderken çok büyük sıkıntı çekeceksiniz, lütfen çevremizdeki insanları uyaralım" dedi.