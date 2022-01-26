Türkiye'deki çocukların yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki genç katılımcıların yüzde 60'ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici bulurken yüzde 64'ü bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim konularını kapsayan küresel Kaspersky anketi, ebeveynlerin ve çocukların BT alanındaki iş fırsatlarına dair tutumunu ortaya koydu.

Ankete göre, Türkiye'deki genç katılımcıların yüzde 60'ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici buluyor ve yüzde 64'ü gelecekte bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor.

Türkiye'de katılımcıların yüzde 32'si alanda çalışmayı hiç düşünmedi ve sadece yüzde 4'ü bu alanda çalışmak istemiyor.

Bilişim alanındaki stajlar, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgelerinden gelen gençler için cazibesini korurken, verilere göre katılımcıların yüzde 39'u lise döneminde staj yapmakla ilgilendi, ancak bunu başaramadı.

Ayrıca yüzde 30'u uygun bilgiyi nerede bulabileceklerini bilmediklerinden bu konuyla ilgilenmediklerini belirtti. Genç katılımcıların yüzde 23'ü BT şirketlerinin staj programlarına ulaşabildi. Türkiye için oranlar yüzde 33, yüzde 11 ve yüzde 33 olarak şekillendi.

Ebeveynlerin yüzde 83'ü çocuklarının teknik bir üniversiteden veya kolejden mezun olmasını istiyor

Verilen bilgiye göre, ankete katılan ebeveynler, çocukları için BT'nin gelecekteki beklentileriyle de ilgileniyor. Ebeveynlerin yüzde 83'ü çocuklarının teknik bir üniversiteden veya kolejden mezun olmasını istiyor.

Katılımcıların yüzde 27'si çocuklarının programlama, robotik gibi teknik kurslara veya çevrimiçi derslere katıldığını belirtirken, yetişkinlerin yüzde 65'i çocukları için bu tür dersler almayı düşünüyor. Türkiye için oranlar ise sırasıyla yüzde 86, yüzde 59 ve yüzde 30 olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Anastasia Shamgunova, "BT alanındaki işlere küresel ölçekte artan bir eğilim var ve META bölgesi istisna değil. Hem ebeveynler hem de çocuklar, teknoloji alanındaki yüksek potansiyelin farkındalar. Bununla birlikte anketin sonuçları, çocukların staj yapmalarına ve gerçek projelerde kendilerini denemelerine yardımcı olabilecek gerekli bilgiyi bulamadıklarını da gösteriyor. Bu üzerinde çalışmamız gereken bir konu." ifadelerini kullandı.