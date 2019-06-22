Türkiye'deki Çin uyruklu öğrenci sayısı 2 bini geçerek rekor kırdı
Çin ile Türkiye arasındaki ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin artmaya devem etmesi Türkiye'de eğitim gören Çin uyruklu öğrenci sayılarına da yansıdı.
Çin Halk Cumhuriyeti, "Bir Kuşak, Bir Yol" adlı yeni ipek yolu projesinin geçtiği ülkelere vatandaşlarının eğitim için gitmesi adına her yıl 10 bin devlet bursu sağlayarak ilişkilerin gelişmesi adına teşvikte bulunuyor. Çin, Türkiye'de de öğrencilerinin eğitim alması adına teşvik ediyor. Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören Çin uyruklu öğrenci sayısı YÖK verilerine göre rekor düzeyde artarak 2 bin 84'e çıktı. Bu öğrencilerin 976'sı kadın öğrencilerden oluştu. Türkiye'deki üniversitelerin eğitim kalitesinin yanı sıra özellikle batıda gelişen ırkçılık ve vize sorunlarının artan bir şekilde ağırlaştırılması da Çinli öğrencilerin rotalarını Türkiye'ye çevirmesinde de etken oldu.
En çok İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görüyorlar
Çin vatandaşı öğrencilerin en çok eğitim gördüğü üniversite ise İstanbul Üniversitesi oldu. Üniversitede 170'i kadın olmak üzere 338 Çinli öğrenci eğitim görüyor.131'i kadın olmak üzere toplam 218 Çinli öğrenci ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ikinci, 167 öğrenci ile Kastamonu Üniversitesi ise üçüncü sırada yer alıyor. Akademisyenler Türkiye'de eğitim gören Çin uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin birer elçisi gibi çalışacağına vurgu yapıyor.
2017/2018 eğitim dönemine göre hangi üniversitede kaç Çinli öğrenci var
Afyon Kocatepe Üniversitesi 3
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1
Akdeniz Üniversitesi 27
Aksaray Üniversitesi 3
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3
Anadolu Üniversitesi 48
Ankara Üniversitesi 41
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 9
Antalya Bilim Üniversitesi 1
Ardahan Üniversitesi 1
Atatürk Üniversitesi 13
Bahçeşehir Üniversitesi 14
Balıkesir Üniversitesi 1
Başkent Üniversitesi 2
Beykent Üniversitesi 9
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 1
Biruni Üniversitesi 7
Boğaziçi Üniversitesi 5
Bülent Ecevit Üniversitese 6
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3
Çukurova Üniversitesi 7
Doğuş Üniversitesi 1
Dokuz Eylül Üniversitesi 12
Dumlupınar Üniversitesi 1
Ege Üniversitesi 15
Erciyes Üniversitesi 31
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 35
Gazi Üniversitesi 37
Gaziantep Üniversitesi 5
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1
Gebze Teknik Üniversitesi 4
Hacettepe Üniversitesi 22
Haliç Üniversitesi 1
Harran Üniversitesi 1
Işık Üniversitesi 2
İbn Haldun Üniversitesi 10
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 3
İnönü Üniversitesi 3
İstanbul Arel Üniversitesi 2
İstanbul Aydın Üniversitesi 81
İstanbul Bilgi Üniversitesi 12
İstanbul Gelişim Üniversitesi 1
İstanbul Kültür Üniversitesi 19
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3
İstanbul Medipol Üniversitesi 4
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 218
İstanbul Şehir Üniversitesi 18
İstanbul Teknik Üniversitesi 25
İstanbul Ticaret Üniversitesi 158
İstanbul Üniversitesi 338
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2
İstinye Üniversitesi 2
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2
İzmir Yüksek Teknoloji enstitüsü 2
Kadir has Üniversitesi 3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 61
Kapadokya Üniversitesi 6
Karabük Üniversitesi 21
Karadeniz Teknik Üniversitesi 21
Kastamonu Üniversitesi 167
Kırklareli Üniversitesi 2
Kocaeli Üniversitesi 17
KTO Karatay Üniversitesi 2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3
Mardin Artuklu Üniversitesi 10
Marmara Üniversitesi 78
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2
Mersin Üniversitesi 1
Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi 10
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1
Namık Kemal Üniversitesi: 1
Necmettin Erbakan Üniversitesi 29
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 17
Nişantaşı Üniversitesi 9
Okan Üniversitesi 3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 22
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8
Özyeğin Üniversitesi 5
Pamukkale Üniversitesi 2
Sabancı Üniversitesi 2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12
Sakarya Üniversitesi 60
Selçuk Üniversitesi 39
Süleyman Demirel Üniversitesi 13
Trakya Üniversitesi 6
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5
Uludağ Üniversitesi 102
Uşak Üniversitesi 1
Üsküdar Üniversitesi 1
Yalova Üniversitesi 3
Yeditepe Üniversitesi 7
Yıldız Teknik Üniversitesi 37
(Fotoğraflı)
- İstanbul