Türkiye'deki Çin uyruklu öğrenci sayısı 2 bini geçerek rekor kırdı

Çin ile Türkiye arasındaki ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin artmaya devem etmesi Türkiye'de eğitim gören Çin uyruklu öğrenci sayılarına da yansıdı.5 yıl önce 691 Çinli öğrenci Türkiye'de üniversitelerde eğitim görürken geçtiğimiz yılın verilerine göre bu sayı 2 bini geçerek rekor kırdı.

Çin Halk Cumhuriyeti, "Bir Kuşak, Bir Yol" adlı yeni ipek yolu projesinin geçtiği ülkelere vatandaşlarının eğitim için gitmesi adına her yıl 10 bin devlet bursu sağlayarak ilişkilerin gelişmesi adına teşvikte bulunuyor. Çin, Türkiye'de de öğrencilerinin eğitim alması adına teşvik ediyor. Türkiye'de devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören Çin uyruklu öğrenci sayısı YÖK verilerine göre rekor düzeyde artarak 2 bin 84'e çıktı. Bu öğrencilerin 976'sı kadın öğrencilerden oluştu. Türkiye'deki üniversitelerin eğitim kalitesinin yanı sıra özellikle batıda gelişen ırkçılık ve vize sorunlarının artan bir şekilde ağırlaştırılması da Çinli öğrencilerin rotalarını Türkiye'ye çevirmesinde de etken oldu.

En çok İstanbul Üniversitesi'nde eğitim görüyorlar

Çin vatandaşı öğrencilerin en çok eğitim gördüğü üniversite ise İstanbul Üniversitesi oldu. Üniversitede 170'i kadın olmak üzere 338 Çinli öğrenci eğitim görüyor.131'i kadın olmak üzere toplam 218 Çinli öğrenci ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ikinci, 167 öğrenci ile Kastamonu Üniversitesi ise üçüncü sırada yer alıyor. Akademisyenler Türkiye'de eğitim gören Çin uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin birer elçisi gibi çalışacağına vurgu yapıyor.

2017/2018 eğitim dönemine göre hangi üniversitede kaç Çinli öğrenci var

Abdullah Gül Üniversitesi 1

Adnan Menderes Üniversitesi 2

Afyon Kocatepe Üniversitesi 3

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1

Akdeniz Üniversitesi 27

Aksaray Üniversitesi 3

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 3

Anadolu Üniversitesi 48

Ankara Üniversitesi 41

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 9

Antalya Bilim Üniversitesi 1

Ardahan Üniversitesi 1

Atatürk Üniversitesi 13

Bahçeşehir Üniversitesi 14

Balıkesir Üniversitesi 1

Başkent Üniversitesi 2

Beykent Üniversitesi 9

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 1

Biruni Üniversitesi 7

Boğaziçi Üniversitesi 5

Bülent Ecevit Üniversitese 6

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3

Çukurova Üniversitesi 7

Doğuş Üniversitesi 1

Dokuz Eylül Üniversitesi 12

Dumlupınar Üniversitesi 1

Ege Üniversitesi 15

Erciyes Üniversitesi 31

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 35

Gazi Üniversitesi 37

Gaziantep Üniversitesi 5

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1

Gebze Teknik Üniversitesi 4

Hacettepe Üniversitesi 22

Haliç Üniversitesi 1

Harran Üniversitesi 1

Işık Üniversitesi 2

İbn Haldun Üniversitesi 10

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 3

İnönü Üniversitesi 3

İstanbul Arel Üniversitesi 2

İstanbul Aydın Üniversitesi 81

İstanbul Bilgi Üniversitesi 12

İstanbul Gelişim Üniversitesi 1

İstanbul Kültür Üniversitesi 19

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3

İstanbul Medipol Üniversitesi 4

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 218

İstanbul Şehir Üniversitesi 18

İstanbul Teknik Üniversitesi 25

İstanbul Ticaret Üniversitesi 158

İstanbul Üniversitesi 338

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2

İstinye Üniversitesi 2

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2

İzmir Yüksek Teknoloji enstitüsü 2

Kadir has Üniversitesi 3

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 61

Kapadokya Üniversitesi 6

Karabük Üniversitesi 21

Karadeniz Teknik Üniversitesi 21

Kastamonu Üniversitesi 167

Kırklareli Üniversitesi 2

Kocaeli Üniversitesi 17

KTO Karatay Üniversitesi 2

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3

Mardin Artuklu Üniversitesi 10

Marmara Üniversitesi 78

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2

Mersin Üniversitesi 1

Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi 10

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1

Mustafa Kemal Üniversitesi 1

Namık Kemal Üniversitesi: 1

Necmettin Erbakan Üniversitesi 29

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 4

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 17

Nişantaşı Üniversitesi 9

Okan Üniversitesi 3

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 22

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8

Özyeğin Üniversitesi 5

Pamukkale Üniversitesi 2

Sabancı Üniversitesi 2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12

Sakarya Üniversitesi 60

Selçuk Üniversitesi 39

Süleyman Demirel Üniversitesi 13

Trakya Üniversitesi 6

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5

Uludağ Üniversitesi 102

Uşak Üniversitesi 1

Üsküdar Üniversitesi 1

Yalova Üniversitesi 3

Yeditepe Üniversitesi 7

Yıldız Teknik Üniversitesi 37

(Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul