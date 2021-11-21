TÜRKİYE'DEKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI'NI SEÇMEK İÇİN YİNE SANDIK BAŞINDA

BULGARİSTAN ve aralarında Türkler'in de bulunduğu yurt dışındaki çifte vatandaşlar, bu yıl içerisinde dördüncü kez sandık başına gitti. Avcılar'daki seçim sandığında geçen haftanın aksine katılım çok düşük kaldı.

Geçen hafta üçüncü kez yapılan erken genel seçimin yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapıldı. Türkiye'deki çifte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, 92 bin kişinin oy kullandığı 14 Kasım'daki seçimde Bulgaristan'ın ilk Türk Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı, oyların yüzde 13'ünü alıp, üçüncü sırada yer aldı. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise milletvekilliği seçimlerinde oyların yüzde 11.4'ünü aldı.

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı İlkokulu'nda kurulan seçim sandığında siyasi tercihlerini elektronik ortamda yapan seçmenler oy pusulalarını yine sandığa attı. Avcılar'daki seçimde geçen haftaya oranla katılım oranı çok düşük düzeyde kaldı. Seçimi izleyen HÖH Avcılar Temsilcisi Naciye Yiğittopal, bu yıl içerisinde Bulgaristan'da 3 kez milletvekili seçimi yapıldığını, geçen hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ardından seçmenlerin barajı aşan isimler arasında tercih yapabildiğini söyledi. Yiğittopal, saat 07.00'de başlayan oy verme işleminin sorunsuz devam ettiğini, geçen hafta görülen yoğunluğun gün içerisinde artabileceğini söyledi.

Kayıtlı 6 milyon 635 bin 305 seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da ve yurt dışında sandık başına gidenler mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov arasında tercih yapıyor.