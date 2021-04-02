Türkiye'deki çeşitli kuruluşlar, İdlib kırsalına 8 tır insani yardım gönderdi
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Türkiye'deki çeşitli kuruluşlar, İdlib kırsalına 8 tır insani yardım gönderdi

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye'deki çeşitli kuruluşlar, İdlib kırsalına 8 tır insani yardım gönderdi

Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 8 tır insani yardım malzemesi yollandı.

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Türkiye'deki çeşitli yardım kuruluşları tarafından Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 8 tır insani yardım malzemesi yollandı.

Gün Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile çeşitli dernekler tarafından hazırlanan 8 tır yardım, Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderildi.

İçerisinde giysi, un, su ve çeşitli kuru gıda maddelerinin olduğu tırlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya sevk edildi.

Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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