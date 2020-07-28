Türkiye'deki çağdaş sanat çalışmaları online toplantıda masaya yatırıldı
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Türkiye'deki çağdaş sanat çalışmaları online toplantıda masaya yatırıldı

İyilik İçin Sanat Derneği'nin düzenlediği online toplantıda Türkiye'deki çağdaş sanat çalışmaları değerlendirildi.

Türkiye'deki çağdaş sanat çalışmaları online toplantıda masaya yatırıldı
28.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:04

İyilik İçin Sanat Derneği'nin düzenlediği online toplantıda Türkiye'deki çağdaş sanat çalışmaları değerlendirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz çevrimiçi etkinlikte sanatçılarla bir araya geldi.

Yavuz, genç sanatçılara ortam sağlayan derneklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak güzel sanatların da arasında bulunduğu çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalara değinen Yavuz, İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ile tamamlandığında Atatürk Kültür Merkezi, Ankara ve İzmir'de ise Resim ve Heykel Müzelerinde bulunan sanat galerilerini sanatçıların kullanımına açacaklarını bildirdi.

Sanatçıların sigortalı olarak çalışma imkanının bulunduğunu anlatan Yavuz, bunun için Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (GESAM) alınan belgeyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmanın yeterli olduğu bilgisini paylaştı.

Sanat galerileri ve müzayede evlerinin sertifikalandırılması konusuna da değinen Yavuz, alım satımların kayıt altına alınarak, eser sahibinin telif gelirinin oluşması konusunda hukukçularla birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt ise derneğin kuruluş amacı, faaliyetleri ve hayata geçirdiği projeleri anlatan bir sunum yaptı.

Kültür ve sanatı, bu alanlara hizmet eden kurumlarla birlikte farklı yönleriyle ön plana çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bozkurt, "Hayata geçirdiğimiz projelerimizle Anadolu'yu İstanbul'a, İstanbul'u ise dünyaya bağlama misyonu ile köprü görevi görüyoruz." dedi.

Atölye ziyaretleri neticesinde yaklaşık 300 sanatçıyla etkileşim kurduklarını anlatan Bozkurt, geliştirdikleri "Pasajda Bir Yıl", "Anadoludan İzlenimler" ve "Atölye Cer" projelerine ilişkin bilgi verdi.

Bozkurt, salgın sürecinde yaşanan sıkıntılara da değinerek, online toplantının sanatçıların karşılaştığı zorlukları dile getirmek, kültür ve sanatı canlı tutmak adına yeni yollar bulunması için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya dernek projelerinin mentörlerinden ressam Aslı Özok, ressam Kadir Akyol ve Atölye Cer sanatçılarından Hakan Cingöz'ün yanı sıra projelerde faaliyet gösteren genç sanatçılar da katıldı.

Kaynak: AA

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