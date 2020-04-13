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Türkiye'deki bütün bisiklet yarışları ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.

13.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:57
Türkiye'deki bütün bisiklet yarışları ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Ertelenen yarışlar için yeni takvimin ise ilerleyen dönemde duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet

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