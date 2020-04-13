Türkiye'deki bütün bisiklet yarışları ertelendi Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi. Ertelenen yarışlar için yeni takvimin ise ilerleyen dönemde duyurulacağı kaydedildi. Kaynak: Hürriyet