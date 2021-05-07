Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri 11 Temmuz'da "sandık sayısı kısıtlaması" olmadan oy kullanabilecek
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Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri 11 Temmuz'da "sandık sayısı kısıtlaması" olmadan oy kullanabilecek

Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri 11 Temmuz'da 'sandık sayısı kısıtlaması' olmadan oy kullanabilecek
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Sekreteri Günay Uzun, Bulgaristan hükümetinin 2016 yılında Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kurulan sandık sayısının 35'e düşürülmesine ilişkin kararın uygulamadan kaldırılmasını memnuniyetle karşılandıklarını bildirdi.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Sekreteri Günay Uzun, Bulgaristan hükümetinin 2016 yılında Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde kurulan sandık sayısının 35'e düşürülmesine ilişkin kararın uygulamadan kaldırılmasını memnuniyetle karşılandıklarını bildirdi.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da erken seçime gitme kararı alındı.

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 12. kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor. Türkiye'de çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenleri de 11 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlerde, 2016 yılından bu yana ilk defa "sandık sayısı kısıtlaması" olmadan oy kullanabilecek.

"Bulgaristan'da en büyük sıkıntı, halkın seçimlere ilgi göstermemesi"

Günay Uzun, AA muhabirine, Bulgaristan seçim sonuçlarının bekledikleri gibi sonuçlandığını ve çoğunluğu sağlayabilecek bir partinin seçimden çıkmadığını belirterek nisan ayında yapılan seçimlerde hiç kimsenin şans vermediği bir partinin, ikinci parti olarak meclise girdiğini, Bulgaristan'ın köklü partilerinin, üçüncü ve dördüncü parti olduğunu ve meclisin yapısının biraz değiştiğini anlattı.

Bulgaristan'da en büyük sıkıntının, halkın seçimlere ilgi göstermemesi olduğuna işaret eden Uzun, "Bu da bize gösteriyor ki Bulgaristan demokrasisine inanç eskisi kadar yok. Yüzde 45 civarında bir katılım oldu. Bazı yerlerde, özellikle Türklerin olduğu bazı yerlerde Bulgaristan ortalamasının altında yüzde 35 civarında oy kullanılan yerler var." ifadelerini kullandı.

Uzun, Türkiye'de çifte vatandaş statüsünde yaşayanların 4 Nisan'da oy kullandığını hatırlatarak, Bulgaristan Türklerinin açılan 35 sandığın 35'ini de oylarıyla doldurduğunu kaydetti.

Oy kullanmak isteyenlerin salgına rağmen uzun kuyruklarda beklediğini dile getiren Uzun, "Biliyorsunuz sandıklarla alakalı kısıtlama yapılmıştı. Bulgaristan Türkleri aslında demokrasiye Bulgaristan'da olan insanlardan daha fazla sahip çıktılar çünkü saatlerce kuyrukta beklediler. Türkiye'de katılım, sandık kısıtlamasına rağmen, pandemiye rağmen kötü değildi. Seçmenlerin çoğunluğu oy kullanamadı çünkü geçmişte açılan 130 sandık yerine karşımızda sadece 35 sandığımız vardı." diye konuştu.

-"Mutlaka sandığa gidilsin"

Uzun, 4 Nisan seçimlerinin ardından güzel bir gelişme yaşandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bulgaristan tarafından Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerdeki vatandaşlar için uygulanan 35 sandık uygulaması kaldırıldı. Geçen hafta itibarıyla mecliste de onaylandı. Önümüzdeki temmuz ayında Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde, Türkiye'de sandık kısıtlaması olmadan, talep edilen her yerde sandıklar açılarak oylarımızı kullanabileceğiz."

Seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulunan Uzun, "Verilen hakkı sonuna kadar kullansınlar. Türkiye'de 300 bin civarında çifte vatandaş statüsünde insanımız var. Çok büyük bir oran. Umarım temmuz ayında yeterince ilgi gösterirler ve kendilerini doğru ifade edebilecek partiler iktidarda yer alır. Temmuz ayındaki seçimlerde sandık sayısı kısıtlaması da yok. Umarım pandeminin de biraz etkisi azalır ve insanlarımız da oylarını kullanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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