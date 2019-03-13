Türkiye'deki Başarı Hikayesi, Sağlıkta Artık Bir İhraç Haline Dönüşmüştür"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, birçok alanda uluslararası göstergelerde Türkiye'nin, bir başarı hikayesi olarak ortaya çıktığını belirterek, "Hatta öyle ki bugün Türkiye'deki bu başarı hikayesi, sağlıkta artık bir ihraç haline dönüşmüştür." dedi.

Ağbal, tam donanımlı 7 ambulansın İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezinde hizmete alınması dolayısıyla, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, yeni ambulanslarla vatandaşlara bu alanda sunulan hizmetin daha da artacağını söyledi.

Hükümetin sağlık alanında olağanüstü başarılı bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Ağbal, 2002 yılından sonra başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı sayesinde hastanelerin birleştirildiğini, kaynakların sağlık alanına seferber edildiğini aktardı.

Ağbal, Türkiye'nin, Sağlıkta Dönüşüm Programı sayesinde dünya ölçeğinde önemli başarıları yakalayan ülkelerden biri konumuna geldiğinin altını çizerek, bu başarıların ortalama yaşam süresinden, hastaların yatış süresine kadar birçok alanda kendini gösterdiğini dile getirdi.

Birçok alanda uluslararası göstergelerde Türkiye'nin, bir başarı hikayesi olarak ortaya çıktığını belirten Ağbal, "Hatta öyle ki bugün Türkiye'deki bu başarı hikayesi, sağlıkta artık bir ihraç haline dönüşmüştür. Bugün Türkiye olarak birçok ülkeye sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz, yön gösteriyoruz." diye konuştu.

Ağbal, Bayburt'ta 200 yataklı modern yeni devlet hastanesinin temmuz ayında hizmete alınmasını planladıklarını da belirterek, sağlık alanında vatandaşlara sunulan hizmetlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Törene, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Ebru Acun ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA