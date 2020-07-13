Türkiye'deki avcılar Bursa'da buluştu Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avcılık Bayramına Türkiye'nin birçok yerinden avcılar katıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avcılık Bayramına Türkiye'nin birçok yerinden avcılar katıldı. Düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlık tedbirlerinin alındığı Avcı Bayramına katılan avcılar, uzun sürenin ardından bir araya gelerek stres attı. Türkiye'nin birçok yerinden avcı katılırken, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da misafirler ile bir araya gelerek başarılar diledi.

Yenişehir Avcılık Atıcılık Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Avcılık Bayramına Türkiye'nin birçok yerinden katılan oldu. Kulüp olarak Covid 19 sebebiyle en büyük hassasiyetimiz insan sağlığı oldu. Gerekli bütün tedbirleri aldık. Üç kulvarda düzenlediğimiz yarışlarda tavşan, trap, fişek yarışmaları tertip etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gelen davetlilere pilav ve ayran ikramının ardından yarışmada dereceye giren avcılara çeşitli hediyeler verildi. - BURSA

Kaynak: İHA