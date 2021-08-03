Türkiye'deki Afganlar Kabil Görevine Nasıl Bakıyor?

VOA Türkçe, Afganistan'da uzun yıllardır devam eden savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye göç eden Afganlar'a, Türkiye'nin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması planıyla ilgili düşüncelerini sordu.