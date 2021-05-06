Türkiye'deki açlık sınırı açıklandı
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Türkiye'deki açlık sınırı açıklandı

Türkiye'deki açlık sınırı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sen tarafından her ay düzenli olarak açıklanan açlık yoksulluk araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 734 lira 5 kuruş, yoksulluk sınırının ise 7 bin 806 lira 1 kuruş olduğu belirtildi.

Sen tarafından her ay düzenli olarak açıklanan açlık yoksulluk araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 734 lira 5 kuruş, yoksulluk sınırının ise 7 bin 806 lira 1 kuruş olduğu belirtildi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık yoksulluk araştırmasının nisan ayı verileri paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.734,5 TL, yoksulluk sınırı ise 7.806,1 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre nisan ayında mart ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,02'lik bir artış yaşandı. Nisan ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 24,91 artışla domates, yüzde 11,09 artışla marul, yüzde 9,75 artışla limon, yüzde 7,83 artışla kraker, yüzde 7,25 artışla portakal; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 24,71 azalışla patlıcan, yüzde 7,66 azalışla salatalık, yüzde 6,35 azalışla yeşil soğan, yüzde 4,69 azalışla çarliston biber madde fiyatlarında yaşandı. Nisan ayında mart ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,96'lık bir artış gözlenirken, nisan ayında mart ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 0,6'lık bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise nisan ayında mart ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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