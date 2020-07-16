Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu Kilis'teki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Kilis'teki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu. Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler devam ederken saat 00.13'te kentteki tüm camilerden selalar okundu. Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşku meydanda okunan salayı dinledi. Bazı vatandaşlarda sela okunduğu sırada cep telefonuyla kayıt yaptı. Kaynak: AA