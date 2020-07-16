Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu
Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.
16.07.2020 01:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:09
Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.
Osmaniye'de de Envar-ül Hamid Cami'nin ve kentteki diğer camilerin minarelerinden sela sesi yükseldi.
Okunan sela sonrası Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında vatandaşlarla dua etti.
Kaynak: AA