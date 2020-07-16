Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm camilerden sela okundu.

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm camilerden sela okundu.

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminin 4. yılında camilerden sela sesi yükseldi.

Kentin sembollerinden olan Sabancı Merkez Camisi'nin yanı sıra diğer mahallelerdeki camilerin minarelerinden de 00.13'de selalar okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da okunan selayı dinledi.

Kaynak: AA