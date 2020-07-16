Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu Nevşehir'deki tüm camilerde olduğu gibi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Stadyumunda gerçekleştirilen anma programında sela okundu.

Nevşehir'deki tüm camilerde olduğu gibi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Stadyumunda gerçekleştirilen anma programında sela okundu. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar selayı dinlerken, asker, polis ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla alanda demokrasi nöbeti tuttu. Nöbete, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol da katıldı. Kaynak: AA