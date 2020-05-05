Türkiye'deki 5 Plaj, Avrupa'nın En Temiz Plajları Arasına Girdi

İngiliz yazarlar tarafından seçilen Avrupa'nın en temiz plajları listesinde toplam 30 plaj bulunuyor. Listede yer alan plajlardan 5 tanesi ise Türkiye'den.

İngiliz yazarlar tarafından seçilen Avrupa'nın en temiz plajları listesinde toplam 30 plaj bulunuyor. Listede yer alan plajlardan 5 tanesi ise Türkiye'den. Antalya bölgesinde bulunan Çıralı ve Patara plajları, Bozcaada Akvaryum plajı, Muğla İztuzu plajı ve Kabak koyu, The Guardian Gazetesi yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz plajları arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yavaşlaması ve hükümetlerin hayatı normalleştirmeye yönelik planlar yapmaya başlamasıyla birlikte uzun süredir evlerinde oturan halk da tatil planları yapmaya, bununla birlikte pek çok dergi, gazete, internet sitesi tatil alternatifleriyle ilgili bilgiler paylaşmaya, haberler yapmaya başladı. The Guardian Gazetesi de Avrupa'nın en temiz plajlarını yayınladı. Gazete yazarları tarafından 30 plaj seçilerek Avrupa'nın en temiz plajları olarak okuyuculara sunuldu. Listede yer alan 30 plajdan 5 tanesi Türkiye'den.

Avrupa'nın En Temiz Plajları Arasında Türkiye'de Bulunuyor!

Liste'de yer alan Türk plajlarının hem yurtiçi hem de yurtdışı turizminin gözdesi olmasının yanı sıra, 2020 yılı Türkiye Turizm teması olarak da Patara Antik Kenti seçilmişti. Hem bu yıl turizm teması olması hem de Avrupa'nın en temiz plajları listesinde yer almasından dolayı, hayat normale döndüğünde Patara yoğun bir turist akınına uğrayacak gibi görünüyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, hem bu yılın turizm teması olarak Patara Antik Kenti'nin seçilmesinden hem de Avrupa'nın en temiz plajları arasında Patara plajının yer almasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtirken, bu yerlerin korunması gerektiğinin altını çizdi. Ulutaş sadece Kaş bölgesi için değil, tüm Türkiye için tarihi yerleri, doğal güzellikleri koruyarak geliştirmemiz gerektiğini de sözlerine ekledi.