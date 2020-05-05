Türkiye'deki 5 Plaj, Avrupa'nın En Temiz Plajları Arasına Girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'deki 5 Plaj, Avrupa'nın En Temiz Plajları Arasına Girdi

Türkiye'deki 5 Plaj, Avrupa'nın En Temiz Plajları Arasına Girdi
05.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:45

İngiliz yazarlar tarafından seçilen Avrupa'nın en temiz plajları listesinde toplam 30 plaj bulunuyor. Listede yer alan plajlardan 5 tanesi ise Türkiye'den.

İngiliz yazarlar tarafından seçilen Avrupa'nın en temiz plajları listesinde toplam 30 plaj bulunuyor. Listede yer alan plajlardan 5 tanesi ise Türkiye'den. Antalya bölgesinde bulunan Çıralı ve Patara plajları, Bozcaada Akvaryum plajı, Muğla İztuzu plajı ve Kabak koyu, The Guardian Gazetesi yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz plajları arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yavaşlaması ve hükümetlerin hayatı normalleştirmeye yönelik planlar yapmaya başlamasıyla birlikte uzun süredir evlerinde oturan halk da tatil planları yapmaya, bununla birlikte pek çok dergi, gazete, internet sitesi tatil alternatifleriyle ilgili bilgiler paylaşmaya, haberler yapmaya başladı. The Guardian Gazetesi de Avrupa'nın en temiz plajlarını yayınladı. Gazete yazarları tarafından 30 plaj seçilerek Avrupa'nın en temiz plajları olarak okuyuculara sunuldu. Listede yer alan 30 plajdan 5 tanesi Türkiye'den.

Avrupa'nın En Temiz Plajları Arasında Türkiye'de Bulunuyor!

Liste'de yer alan Türk plajlarının hem yurtiçi hem de yurtdışı turizminin gözdesi olmasının yanı sıra, 2020 yılı Türkiye Turizm teması olarak da Patara Antik Kenti seçilmişti. Hem bu yıl turizm teması olması hem de Avrupa'nın en temiz plajları listesinde yer almasından dolayı, hayat normale döndüğünde Patara yoğun bir turist akınına uğrayacak gibi görünüyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, hem bu yılın turizm teması olarak Patara Antik Kenti'nin seçilmesinden hem de Avrupa'nın en temiz plajları arasında Patara plajının yer almasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtirken, bu yerlerin korunması gerektiğinin altını çizdi. Ulutaş sadece Kaş bölgesi için değil, tüm Türkiye için tarihi yerleri, doğal güzellikleri koruyarak geliştirmemiz gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haber
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haber
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Ebru Gündeş Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Lionel Messi Loris Karius Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'deki 5 Plaj, Avrupa'nın En Temiz Plajları Arasına Girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 10:26:56. #1.15#
title