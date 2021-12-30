Türkiye'deki 186 OSB için 2022'de uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'deki 186 OSB için 2022'de uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Türkiye'deki 186 OSB için 2022'de uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 186 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2022'de uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 186 organize sanayi bölgesi ( Osb ) için 2022'de uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 186 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Japon Kaga'dan sonra sıra Alman moda devi Hugo Boss'ta! Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor

Japon Kaga'dan sonra sıra Alman moda devi Hugo Boss'ta! Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor

 Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak

 Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye çıktı

Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye çıktı

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title