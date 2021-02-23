Türkiye Değişim Partisi MYK, Genel Başkan Sarıgül başkanlığında toplandı

Türkiye Değişim Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Genel Başkan Mustafa Sarıgül başkanlığında toplantı yaptı.

Parti genel merkezindeki toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, esnafın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadıkları sorunlara değindi.

Dükkanların kademeli olarak açılması çağrısını dile getiren Sarıgül, "Bunu bir siyaset malzemesi yapmak istemiyoruz. Devletimizin ışığı ve esnaflarımızın ışığının sönmemesi lazım." dedi.

Sarıgül, sanatçı, müzisyen ve tiyatroculara da destek verilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak