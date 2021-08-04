Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangınlarıyla ilgili "Zaman sağa, sola kara çalma zamanı değil, el ele kol kola, omuz omuza kenetlenme zamanı." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangınlarıyla ilgili "Zaman sağa, sola kara çalma zamanı değil, el ele kol kola, omuz omuza kenetlenme zamanı." dedi.

Bir dizi ziyaret için Osmaniye'ye gelen Sarıgül, 28 Temmuz'da merkeze bağlı Kazmaca Köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti ile Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Sarıgül, yaptığı konuşmada, Osmaniye'ye, yaşanan orman yangınını yerinde görmek için geldiğini ifade ederek, farklı bölgelerde yaşanan yangınları, "Ülkenin ciğerleri yanıyor" diye nitelendirdi.

Orman yangınları üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmadığını aktaran Sarıgül, "Ciğerlerimiz yanıyor. Zaman, sağa, sola kara çalma zamanı değil, el ele kol kola, omuz omuza kenetlenme zamanı. Bizim de yüreğimiz yanıyor. Doğadaki canlılar telef oluyor. Kaybettiğimiz insanlarımız oldu. Yaralarımızı sardıktan sonra eksikler nedir, oturur konuşuruz. Eleştiri ve öz eleştiri hakkımızı saklı tutuyoruz. Ama şu an bir olma, beraber olma, yaraları sarma zamanı." ifadesini kullandı.

Vatandaşların, bazı internet sitelerinde yer alan provokasyon nitelikli haberlere inanmamasını isteyen Sarıgül, şöyle devam etti:

"Sayın Tarım ve Orman Bakanı'ndan da isteğimiz, Türkiye'nin hangi bölgesinde kaç hektar alan yandıysa, özel sektöre, bakanlıklara, kamu kurumlarına, belediyelere ve hatta sivil toplum örgütlerine 'Şu kadar hektar size aittir. Burayı ağaçlandırın' diyerek nokta görevi vermesidir. Yanan bölgelerin eski haline gelmesi için seferberlik ilan etmemiz gerek. Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da ricamız, özel sektör olarak büyük bir ağaçlandırma kampanyası başlatmasıdır. Biz, yangından oy avcılığı yapmak istemiyoruz. Şu an yaraları sarma zamanı. TDP olarak da bir bölgeyi ağaçlandırmaya talip olduğumuzu duyurmak isterim."

Sarıgül, daha sonra TDP il binasında partililerle bir araya geldi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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