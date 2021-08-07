Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil yaraları sarma günüdür.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil yaraları sarma günüdür." dedi.

Sarıgül, Kayseri'de parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan yangınların üzücü olduğunu söyledi. "Ciğerlerimiz yanıyor." diyen Sarıgül, bu konuda sorumluluk bilincinde hareket eden bir parti olduklarını belirtti. Sarıgül, parti olarak yangınlarla ilgili "devlet anlayışı" ile hareket ettiklerini de vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şu anda yangınlarla ilgili sorunları, eksiklikleri konuşmanın zamanı değil. Şu anda bu yangınları söndürme ve yaraları sarma zamanı. Daha sonraki aşamada bu konudaki görüşlerimizi, düşüncelerimizi saklı tutuyoruz. İleride o görüşlerimizi, bu yangınlar inşallah tekerrür etmez, ederse neler yapmamız gerektiğini o zaman konuşacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak yangına benzinle giden bir parti asla olamayız. Biz parti olarak ülke yansın batsın da Allah'ım korusun, biz acele iktidar olalım diyen bir siyasi parti asla olamayız. Biz kötü olaylar çıksın da o olayların üzerinden oy alalım, koltuğun peşinden koşalım diyen bir parti asla olamayız. Çünkü Türkiye Değişim Partimizin ana görüşü, önce devletimiz mutlu olacak. Daha sonra partimiz, inşallah cennet vatanımıza gereken hizmetleri yapacak."

Yangından mal kaçıran, kötülükler üzerinden siyaset yapan parti olmayacaklarını dile getiren Sarıgül, sahada çalışanlara teşekkür ederek yangında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Sarıgül, yangın üzerinden sosyal medyadan siyaset yapmak isteyenlere tepki göstererek "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil, yaraları sarma günüdür." dedi.

Konuşmasının ardından esnafla bir araya gelen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Oğulcan Engin Süreyya Yalçın
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 17:04:43. #1.14#

title