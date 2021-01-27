Sarıgül: "Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız"
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Sarıgül: "Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız"

27.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:01

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacaklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacaklarını söyledi.

Partisinin Mardin İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sarıgül, daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen programa katıldı.

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, partisinin iktidarında, kültürlerin birbirlerine sevgi, barış ve güzellikle bakacağını ifade etti.

Görüş ve düşünceleri ne olursa olsun davalarını herkese anlatacaklarını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:

"Türkiye Değişim Partisi bu milletin inancıdır, tarihi ve kimliğidir. Ülkemizde yurttaşlarımızın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa, kültür mozaiklerine kim saygı duymuyorsa bütün siyasi tecrübemle onlarla mücadele etmeye çalışacağım. Bizim derdimizi biz çözeriz. Bizim insanımızın beyni ve gayreti ile çözeriz. Hiç kimse fikrinden kanaatinden dolayı yok sayılamaz. Her düşünceye saygımız sonsuzdur."

"Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız, ülkemizin yüreğinden korkuyu yeneceğiz, cesareti ve özgüveni bütün milletimizle buluşturacağız." diyen Sarıgül, "Milletin seçimi kutsaldır, hiçbir güç, hiçbir irade millet iradesinden büyük değildir.

İnanıyorum ki milletimiz bizi iktidar yapacak; er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı sizin hükümetiniz olacağız." diye konuştu.

Mardin'in sorunlarını yakından bildiklerini dile getiren Sarıgül, GAP sulama kanallarını tüm ovaya ulaştırıp toprakların suyla buluşturulması gerektiğini aktardı.

Sarıgül, "Dünyanın en verimli, en bereketli toprakları Mardin Ovası'nda fakat maalesef bu topraklar susuzluk yaşıyor. Bir an önce yapılan GAP projesinin mutlaka bitirilmesi ve

Mardin'de sulanmadık tarlanın kalmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Sarıgül, İl Başkanı Aydın Songur'a il teşkilatını kurmak üzere görevlendirme belgesini takdim etti.

Sarıgül: 'Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız'
Sarıgül: 'Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız'
Sarıgül: 'Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız'
Sarıgül: 'Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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