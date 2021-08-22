Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

İlçede incelemelerde bulunan Sarıgül, selzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Sarıgül, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, doğal afetler ve deprem bakanlığının kurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna işaret eden Sarıgül, "Bir genel müdürlükle bunu geçiştiremeyiz. Dere yatakları alabildiğine fazla. Karadeniz Bölgesi'nde Allah'ımızın verdiği çok güzel tabiat güzellikleri var ama yağmurlara karşı, doğal afetlere karşı da tedbir almamız lazım. Onun için doğal afetler ve deprem bakanlığı kurulursa daha rahat çözüm bulabiliriz." dedi.

Tüm kamu kurumlarının ve belediyelerin sel bölgesinde olduğunu aktaran Sarıgül, herkese emeğinden dolayı teşekkür etti.

Felaket yaşanmadan tedbir alınması gerektiğini belirten Sarıgül, "Bütün ulusuma başsağlığı diliyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına özellikle emniyetimize, jandarmamıza, orman teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak olayı duyduğumuz andan itibaren buradayız ama biz yangın üzerinden ve doğal afet üzerinden siyaset yapılmasını asla doğru bulmayız. Biz çözüm için, çare için buradayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek