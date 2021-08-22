Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

İlçede incelemelerde bulunan Sarıgül, selzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Sarıgül, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, doğal afetler ve deprem bakanlığının kurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna işaret eden Sarıgül, "Bir genel müdürlükle bunu geçiştiremeyiz. Dere yatakları alabildiğine fazla. Karadeniz Bölgesi'nde Allah'ımızın verdiği çok güzel tabiat güzellikleri var ama yağmurlara karşı, doğal afetlere karşı da tedbir almamız lazım. Onun için doğal afetler ve deprem bakanlığı kurulursa daha rahat çözüm bulabiliriz." dedi.

Tüm kamu kurumlarının ve belediyelerin sel bölgesinde olduğunu aktaran Sarıgül, herkese emeğinden dolayı teşekkür etti.

Felaket yaşanmadan tedbir alınması gerektiğini belirten Sarıgül, "Bütün ulusuma başsağlığı diliyorum. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına özellikle emniyetimize, jandarmamıza, orman teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak olayı duyduğumuz andan itibaren buradayız ama biz yangın üzerinden ve doğal afet üzerinden siyaset yapılmasını asla doğru bulmayız. Biz çözüm için, çare için buradayız." diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Ziya Selçuk Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Acun Ilıcalı Haluk Levent
Spor Marcao Ozan Tufan Burak Elmas Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bozkurt'u ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 12:56:23. #1.16#

title