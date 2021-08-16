Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

TDP Batman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün ülkelerin Afganistan'dan ayrıldığını belirtti.

"Kim varsa askerlerini ve diplomatlarını, vatandaşlarını alıp Afganistan'dan ayrılıyor." diyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Peki, Türkiye ne yapıyor? Oradaki Mehmetçik varlığını arttırmaya çalışıyor. Halihazırda Afganistan'da 600 Mehmetçiğimize ek olarak yeni Mehmetçikler gönderilmeye çalışılıyor. Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın yani tüm dünyanın kırk yılda çözemediği Afganistan meselesini bin tane Mehmetçiğimizin sırtına lütfen yüklemeyelim. Amerika'nın, Rusya'nın kırk yılda tam gücüyle yapamadığını bin tane Mehmetçiğimizle bizim yapmaya kalkmamız doğru bir davranış değildir. Bu, çok yanlış ve vahim sonuçları olabilecek olan bir maceradır."

Sarıgül, Afganistan'da kalmanın Türkiye'yi büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakabileceğini dile getirerek, "Bu iş ne Libya'ya benzer, bu iş ne de Suriye'ye benzer. Bu iş ülkemizi çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Afganistan'da bulunan diplomat, iş adamı, işçi kardeşlerimiz, nakliyeci, görevli Türk vatandaşlarımız, kim varsa derhal tahliye edilerek ülkemize getirilmelidir." diye konuştu.

Dünyanın en büyük ülkelerinin sebep olduğu göç kaosu yükünü Türkiye'nin tek başına üstlenmemesi gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Afganistan'dan gelen göç dalgasıyla hem sınırlarımızda gerekli tüm tedbirler alınmalı hem de bu konuda uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılmalıdır. Türkiye, dünyanın en büyük ülkelerinin sebep olduğu bu göç kaosu yükümlülüğünü tek başına asla üstlenmemelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak