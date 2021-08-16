Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı sınırlarda gerekli tedbirlerin alınması ve göçle ilgili uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

TDP Batman İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Sarıgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün ülkelerin Afganistan'dan ayrıldığını belirtti.

"Kim varsa askerlerini ve diplomatlarını, vatandaşlarını alıp Afganistan'dan ayrılıyor." diyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Peki, Türkiye ne yapıyor? Oradaki Mehmetçik varlığını arttırmaya çalışıyor. Halihazırda Afganistan'da 600 Mehmetçiğimize ek olarak yeni Mehmetçikler gönderilmeye çalışılıyor. Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın yani tüm dünyanın kırk yılda çözemediği Afganistan meselesini bin tane Mehmetçiğimizin sırtına lütfen yüklemeyelim. Amerika'nın, Rusya'nın kırk yılda tam gücüyle yapamadığını bin tane Mehmetçiğimizle bizim yapmaya kalkmamız doğru bir davranış değildir. Bu, çok yanlış ve vahim sonuçları olabilecek olan bir maceradır."

Sarıgül, Afganistan'da kalmanın Türkiye'yi büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakabileceğini dile getirerek, "Bu iş ne Libya'ya benzer, bu iş ne de Suriye'ye benzer. Bu iş ülkemizi çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakır. Afganistan'da bulunan diplomat, iş adamı, işçi kardeşlerimiz, nakliyeci, görevli Türk vatandaşlarımız, kim varsa derhal tahliye edilerek ülkemize getirilmelidir." diye konuştu.

Dünyanın en büyük ülkelerinin sebep olduğu göç kaosu yükünü Türkiye'nin tek başına üstlenmemesi gerektiğini kaydeden Sarıgül, "Afganistan'dan gelen göç dalgasıyla hem sınırlarımızda gerekli tüm tedbirler alınmalı hem de bu konuda uluslararası kamuoyuyla mutlaka iş birliği yapılmalıdır. Türkiye, dünyanın en büyük ülkelerinin sebep olduğu bu göç kaosu yükümlülüğünü tek başına asla üstlenmemelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin
Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Kibariye Yıldız Tilbe Süreyya Yalçın
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Samet Aybaba Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:30:36. #1.16#

title