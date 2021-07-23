Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'da konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Afganistan'dan bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, buna karşı tedbir alınmasını istedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Afganistan'dan bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, buna karşı tedbir alınmasını istedi.

Sargül, memleketi Erzincan'ın İliç ilçesindeki parti binası açılışında yaptığı konuşmada, yeni bir değişime, dönüşüme ve enerjiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu değişimi teşkilatıyla sağlayacağına inandığını ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Özellikle bakıyorum ne yazık ki Türkiye'miz büyük bir şekilde Afganistanlı göç istilasıyla karşı karşıya. Büyükşehirlerde 4 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşlerimiz var. Onlar bir savaş korkusuyla geldi. Biz misafirperver ülkeyiz ama bir kez daha 3-4 milyon Afganistan'dan gelecek. Yurttaşlarımız, inanın ki barındıracak güce ne yazık ki sahip değiliz. O nedenle İliç'ten uyarıyorum, bütün siyasi partiler, popülist politika yapmadan, siyaset yapmadan bu göç dalgasına karşı hep beraber büyük bir tedbir almakla mükellefiz."

Birlik ve beraberlik mesajları veren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak şunu arzu ediyoruz. Artık sağ elimiz de, sol elimizi de bizim. Biz 'vicdan, merhamet, adalet' diyen, örflerimizi, törelerimizi, geleneklerimizi her zaman koruyacak, büyüklerimize saygı sunacak, küçüklerimizi sevecek, bütün yurttaşlarımızla el ele birlikte olacağız. Bazı tipler vardır, o tiplerden mutlaka uzak duracaksınız. Bazı sahtekarlar vardır, bazı vefasızlar vardır, delikanlı diye geçinip de delikanlı olmayanlar vardır. Onlara bizim defterimizde asla ve asla yer olamayacak. Tencere kaynarken yanımızda olan sahtekarlar, bundan sonra bizim yanımızda hiçbir zaman olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, konuşmasının ardından partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya