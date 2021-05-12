Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. ABD ve Avrupa Birliği'ni de kınayan Sarıgül, "Ne yazık ki Kudüs'te bütün dünyanın önünde bir katliam yapılıyor. İnançlarımıza, İslam dünyasına büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Demokrasiden bahseden ABD, Biden, Kudüs'teki olayları niye duymuyorsun" dedi.

Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Sarıgül, Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinip, İsrail başta olmak üzere ABD'yi de kınadı. Sarıgül, konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği(AB) ve Birleşmiş Milletler(BM)'e de seslenerek, "Demokrasi diye konuşan Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler neredesiniz? İslam dünyasının sesini duyun yoksa biz o sesi duyurmasını biliyoruz" dedi.

"İnançlarımıza, İslam dünyasına bir saldırıyla karşı karşıyayız"

Çifte standart uygulandığını belirten Başkan Sarıgül, "Ne yazık ki Kudüs'te bütün dünyanın önünde bir katliam yapılıyor. İnançlarımıza, İslam dünyasına büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Demokrasiden bahseden ABD, Biden, Kudüs'teki olayları niye duymuyorsun? New York'ta 5. Cadde'de Allah korusun bir kilisede ayin yapılırken o kiliseye bir saldırı olsa ne düşünürsün? Biz o saldırının da olmasını istemeyiz ama Kudüs'e müdahale edilmesine de asla müsaade etmeyiz. Demokrasiyi elinden bırakmayan Birleşmiş Milletler, İnsan hakları dernekleri... bir tanenizin ne yazık ki Kudüs'le ilgili sesiniz çıkmıyor. Diğer İslam ülkeleri, üzüntüyle ifade ediyorum ki onların da sesi çıkmıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Değişim Partisi'nin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, kişilerin ve şahısların partisi değildir. TDP'nin tüzüğü ona göre hazırlanmıştır. Genel Başkan, partisini 2 dönem iktidara taşıyamıyorsa, görevi o gün bırakıyor. Bismillah dönemimiz var, maşallah dönemimiz var ondan sonra da inşallah ve inşallah, inşallah dönemimiz başlayacak. Cennet vatanımıza çok önemli çalışmalar yapacağız" dedi.

Temmuzun ilk haftasında Bahçelievler'de sandık kurulacağını söyleyen Başkan Sarıgül, Genel Başkan adayı olmak isteyen bütün kişilerin adaylık müracatlarını yapacaklarını ve genel başkan adaylarını Bahçelievler'deki üyelerin seçeceğini belirtti. - İSTANBUL

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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