Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiası
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiası

09.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:43
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiası

Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vereceği iddiaları gündeme gelmişti. İddialara yanıt veren Mustafa Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yakın zamanda Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluşunu resmen ilan eden ve teşkilat çalışmalarına başlayan Mustafa Sarıgül'ün Cumhur İttifakı'na destek vereceği iddiaları tartışma yaratmıştı. Konuk olduğu televizyon kanalında açıklamada bulunan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Cumhur İttifakı'na katılmayı düşünmediklerini belirtti.

"BUGÜNKÜ İKTİDAR YORULDU"

Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve bu nedenle kendilerine böyle bir teklif gelemeyeceğini vurgulayan Sarıgül, "Ben her gittiğim yerde gençler tarafından 'Başbakan Sarıgül' diye karşılanıyorum. Ben de bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler partili cumhurbaşkanlığı konusunu doğru bulmuyoruz. Bugünkü iktidar yoruldu. Bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir" dedi.

"HİÇBİR İTTİFAKLA SEÇİME GİRMEYECEĞİZ

"Açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanlığı makamı sığınma limanıdır, vicdan limanıdır, merhamet limanıdır" diyen Sarıgül şöyle devam etti:

"Siyasi partiler arasında zaman zaman görüş ayrılığı olduğu zaman partisiz cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti adına o partileri bir noktada buluşturmalıdır. Bugünkü AK Parti yöneticilerinin de bu sistemden çok memnun olmadıklarını bakışlarından hissedebiliyorum. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz."

Doğruluk Kontrolü
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiası
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Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vereceği iddiaları gündeme gelmişti.

İddialara yanıt veren Mustafa Sarıgül, "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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