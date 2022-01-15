Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürbüz, Erzincan'da esnafı ziyaret etti
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı.
ERZİNCAN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı.
TDP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kente Gürbüz, partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.
Gürbüz, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri