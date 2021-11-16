Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Van'da konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Van'da konuştu Açıklaması

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Van'da konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, "Bu topraklara, kadim Türk milletinin genlerine ve örf adetlerine aykırı olan kadına yönelik şiddeti önleyemiyoruz.

VAN (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, "Bu topraklara, kadim Türk milletinin genlerine ve örf adetlerine aykırı olan kadına yönelik şiddeti önleyemiyoruz. Bunun mutlaka bir devlet siyaseti olarak görülmesi gerekiyor." dedi.

Partisinin Van İl Başkanlığını ziyaret eden Elmalı, düzenlediği basın toplantısında, 67 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını söyledi.

Bir merkez partisi olduklarını belirten Elmalı, bağımsız, uluslararası sözleşmelere riayet eden bir hukuk sistemi kurdukları zaman güven ortamının oluşacağını söyledi.

Bunun ardından her bölgenin coğrafi koşullarını dikkate alarak ekonomik paketlerin hazırlanacağını anlatan Elmalı, "Van'ı sadece tarımla sınırlandırmamak lazım çünkü sınır ticaretinin yanında turizmi de var. Van için özel bir paket hazırlanabilir. Bunlarla ilgili ekonomiyi canlandıracak bir paket düşünüyoruz. Bu topraklara, kadim Türk milletinin genlerine ve örf adetlerine aykırı olan kadına yönelik şiddeti önleyemiyoruz. Bunun mutlaka bir devlet siyaseti olarak görülmesi gerekiyor." diye konuştu.

Van'ın kalkınmasının, Doğu'nun kalkınması anlamına geldiğini; parti olarak bunu hedeflediklerini ifade eden Elmalı, şunları kaydetti:

"Van, 'Doğu'nun Paris'i' olarak bilinen bir şehirdi. Şu anda prefabrik bir şehre dönmüş. Her gelen milletvekili adayı 'otogar yapacağım' dedi, prefabrikle donattı. Van'ın stadyumu derme çatma, tamir yapılmış yerine konulmuş. Van'ın ülkedeki değeri dikkate alındığı zaman bu otogarı, stadyumu hak ediyor mu? Aşırı derecede çarpık kentleşme var. Van'da bir sürü işletme var ama iş yok. Van'ın elinden tarımı, hayvancılığı, sınır ticaretini alırsanız bu insanlar nereye gider? Hükümet yıllarca Van'ı ihmal etmiş."

Ünlü şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü şair Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti

 Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title