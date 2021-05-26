Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da

Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bolu'da ziyaretlerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylıklarla ilgili, "Biz ilk turda her partinin kendi adayıyla çıkmasını arzu ediyoruz.

Bolu'da ziyaretlerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylıklarla ilgili, "Biz ilk turda her partinin kendi adayıyla çıkmasını arzu ediyoruz. İkinci turda zaten fikirler oluyor ve adaylar ortaya çıkıyor" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya geldi. İl başkanlığı binasında partililerin karşıladığı Sarıgül, ülke gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AB ve BM'nin barış kararı geciken karardır"

Filistin konusunu sonuna kadar takip edeceklerini belirten Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirerek, "Özellikle Filistin konusunda Amerika Birleşik Devletlerinin tutumu gerçekten barışa, demokrasiye, insan haklarına kesinlikle sığmaz. Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletlerin almış olduğu karar, barış kararı geciken bir karardır. Gerçekten Avrupa'da ya da Amerika'da hiç olmasını temin etmeyiz. Ama ibadet yapan insanların üzerine silahla gitme mantığını Türkiye Değişim Partisi olarak dünyanın neresinde olursa olsun asla kabul edemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri çifte uygulama yapıyor. Kendisine bir şey olduğu zaman başka türlü davranıyor ama İslam ülkelerinden herhangi birisine bir şey olduğu zaman üzülerek ifade ediyorum ki sessiz kalıyor. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

"Hukukta imtiyaz olmaması lazım"

Hukukun farklı yerlerde farklı olmaması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi'nin ana ilkelerinden bir tanesi, evrensel hukuk kurallarıdır. Hukukta asla ve asla imtiyaz olmaması lazım. Bolu'da, Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon'da, Erzincan'da hukuk ayrı olmaz. Kim olursa olsun, hukuka inanan Türkiye Değişim Partisi olarak hukukun mutlaka devreye girmesi lazım. Ne konu varsa araştırılması lazım" şeklinde konuştu.

"Toplumda değişimi sağlayacak bir aday çıkaracağız"

Gündemdeki konulardan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylıklarla ilgili konuşan Sarıgül, "Biz ilk turda her partinin kendi adayıyla çıkmasını arzu ediyoruz. İkinci turda zaten fikirler oluyor ve adaylar ortaya çıkıyor. Ama biz birinci turda öyle bir aday çıkaracağız ki, bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle toplumun her kesimi kucaklayacak, fark oluşturacak, toplumda değişimi sağlayacak bir aday çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, parti binasında yaptığı açıklamanın ardından hastane ziyaretleri yapıp ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra kentten ayrıldı. - BOLU

Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da
Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da
Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da
Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak
Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek
Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Derya Yanık Cahit Özkan Volkan Bozkır Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Deniz Çakır Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Değişim Partisi Başkanı Sarıgül Bolu'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:20:03. #1.16#

title