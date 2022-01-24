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Türkiye Değişim Partisi Ankara İl Başkanlığına Fuat Bakan getirildi

Türkiye Değişim Partisi Ankara İl Başkanlığına Fuat Bakan getirildi
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Ankara İl Başkanı Deniz Kaya görevinden alınarak, yerine Fuat Bakan atandı.

ANKARA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Ankara İl Başkanı Deniz Kaya görevinden alınarak, yerine Fuat Bakan atandı.

TDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin bugün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Deniz Kaya görevinden alındı.

MYK'de alınan karar doğrultusunda Fuat Bakan Ankara İl Başkanlığı görevine getirildi.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

Türkiye Değişim Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Deniz Kaya, Ankara, Güncel, Haber

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