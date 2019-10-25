25.10.2019 13:08

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye, DEAŞ ve PKK/YPG ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bu anlamda 49 YPG'li yakalanmış ve Türk yargısı önüne çıkarılmıştır. Bunlardan 32'si tutuklanmış, diğerlerinin de işlemleri devam etmektedir." dedi.

Bakan Gül, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki temasları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını hukuk çerçevesinde kullandığını dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güneyinden yöneltilen tüm saldırılara karşı, terörü kaynağından kurutmak üzere başlatılan bir operasyon olduğunu ifade eden Gül, şunları belirtti:

"Bu operasyonun uluslararası sözleşmelere, NATO antlaşmasına, Birleşmiş Milletler şartına uygun olduğuna hiçbir şüphe yoktur. Türkiye, bir hukuk devletidir. Tüm adımlarını hukuk çerçevesinde atmaktadır. Bu operasyonda da Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğimiz, hiçbir sivil, hiçbir etnik kesimin, inanç grubunun zarar görmememesi için çok büyük bir hassasiyetle operasyonu başlatmıştır ve kararlıklıkla sürdürmektedir."

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile algı operasyonlarına karşı da başarılı bir operasyon yürüttüğünü aktaran Gül, "Daha operasyonun ilk gününde harekat merkezinde Hristiyan köyüne terör örgütü tarafından saldırı yapıldığı açık bir şekilde kameralarla görünürken, 'Bunu Türkiye yaptı.' dendi. Ama zaman geçtikçe Türkiye'nin hassasiyetini herkes gördü. Terör örgütünün de gerçek yüzü herkes tarafından görüldü." diye konuştu.

Bakan Gül, Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ ve PKK/YPG ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bu anlamda 49 YPG'li yakalanmış ve Türk yargısı önüne çıkarılmıştır. Bunlardan 32'si tutuklanmış, diğerlerinin de işlemleri devam etmektedir. Türk vatandaşı DEAŞ'a mensup olanlarla ilgili de yargı süreçleri devam etmektedir. Bugün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de 268 DEAŞ'lı tutuklu bulunmaktadır. Türkiye'de ise bin 163 DEAŞ'lı, tutuklu ve mahkumdur. Türkiye, DEAŞ ile mücadele eden kararlı ükedir. Dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz."

Kaynak: AA