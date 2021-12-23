Türkiye'de Yüksek Enflasyon Market Raflarına Yansıyor

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki öğretmen Ezgi alışverişte... Ezgi ve eşi Çağrı, balayının tadını çıkarmak yerine makarna, yağ gibi bozulmayan gıdaları stoklamakla uğraşıyor

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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