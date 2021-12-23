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Türkiye'de Yüksek Enflasyon Market Raflarına Yansıyor

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İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki öğretmen Ezgi alışverişte.

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki öğretmen Ezgi alışverişte... Ezgi ve eşi Çağrı, balayının tadını çıkarmak yerine makarna, yağ gibi bozulmayan gıdaları stoklamakla uğraşıyor

Botoks sonrası ölüm davasının sanığından 'ailem beni dolandırdı' iddiası

Botoks sonrası ölüm davasının sanığından 'ailem beni dolandırdı' iddiası

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