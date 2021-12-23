Türkiye'de Yüksek Enflasyon Market Raflarına Yansıyor
İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki öğretmen Ezgi alışverişte.
İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki öğretmen Ezgi alışverişte... Ezgi ve eşi Çağrı, balayının tadını çıkarmak yerine makarna, yağ gibi bozulmayan gıdaları stoklamakla uğraşıyor
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
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