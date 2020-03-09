Türkiye'de yük taşınan araçlara yönelik denetim: 598 araç trafikten menedildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 Mart, Güncel

Türkiye'de yük taşınan araçlara yönelik denetim: 598 araç trafikten menedildi

TÜRKİYE genelinde yük taşınan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 598 araç trafikten menedildi.

09.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:03
Türkiye'de yük taşınan araçlara yönelik denetim: 598 araç trafikten menedildi

TÜRKİYE genelinde yük taşınan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 598 araç trafikten menedildi. Uygulamada, 58 bin 21 araç ve sürücü denetlendi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 6- 7 ve 8 Mart'ta yük taşınan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 58 bin 21 araç ve sürücü denetlendi. 287 araçta arıza ve standart dışı ışık donanımı bulundu, 299 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektörün bulunmadığı tespit edildi. Denetimlerde, 598 araç trafikten menedildi, 71 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu, 5 bin 21 trafik ihlali tespit edilerek, sürücüleri hakkında işlem yapıldı.

 


Kaynak: DHA

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